الصحة العالمية: ارتفاع إصابات جدري القرود ثلاثة أضعاف في أوروبا خلال الأسبوعين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 07:29 مساءً - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، ارتفاع إصابات جدري القرود في أوروبا، ثلاثة أضعاف، خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت هانز كلوج، المدير الإقليمي، لمنظمة الصحة لأوروبا، إن إصابات جدري القرود، ارتفعت ثلاثة أضعاف في أوروبا، خلال الأسبوعيين الماضيين.

ودعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، الحكومات والمجتمع المدني في أوروبا إلى تكثيف الجهود لمنع جدري القردة من ترسيخ وجوده عبر منطقة جغرافية متنامية.

وحذر كلوج من أن عدد الحالات قد تضاعف 3 مرات في المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار كلوج إلى أن الإجراءات العاجلة والمنسقة ضرورية، لعكس الانتشار المستمر للمرض، واصفًا أوروبا بأصل الفيروس.

وأوضح أن ما يقرب من 90%، من إجمالي حوالي 4500 حالة إصابة بجدرى القرود من أوروبا، ولم تصدر منظمة الصحة العالمية بعد حالة طوارئ صحية عامة بشأن تفشي المرض.

وأضاف في بيان: من بين 1782 حالة إصابة بفيروس جدري القرود التي تم الإبلاغ عنها في القارة، كان هناك حوالي 1678 حالة منها مشتبه بها، بينما تم تأكيد 104 حالات.

وأشار جويل إلى أن الحالات المصابة بجدري القرود في البلاد، تم الإبلاغ عنها في الموبوءة وغير الموبوءة.