وزير خارجية أوكرانيا يبحث مع بوريل خطوات ترشح بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كولبيا فى مكالمة هاتفيه مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، الخطوات المستقبلية بعد حصول أوكرانيا على وضع مرشح الاتحاد الأوروبى، قبل قمة مجموعة العشرين.





وقال "كوليبا"، فى تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت: "فى مكالمتنا اليوم، ناقشت أنا وجوزيب بوريل الخطوات الإضافية بعد أن أصبحت أوكرانيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبى، ونسقنا موقفنا قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، واتفق كلانا على الحاجة إلى حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبى السابعة ضد روسيا ونحن نعمل على ذلك". وكان رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قرروا - فى 23 يونيو الماضى - منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبى.

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