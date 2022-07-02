البرهان يوجه بأهمية العمل على إنجاح القمة الطارئة لمنظمة «إيجاد»

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الرئيس الحالى لمنظمة "إيجاد"، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بأهمية العمل على إنجاح أعمال القمة الطارئة للمنظمة المقرر عقدها فى نيروبى يوم الثلاثاء المقبل.





والتقى البرهان، اليوم السبت، مع السكرتير التنفيذى لمنظمة "الإيجاد" وركنيه جيبياهو، حيث استعرض اللقاء رؤية السودان لتفعيل عمل وأنشطة المنظمة خلال رئاسة السودان للإيجاد، كما تطرق اللقاء للترتيبات التى أجرتها حكومة السودان بوصفة رئيسا للمنظمة لضمان نجاح القمة الطارئة.

وقال وركنيه جيبياهو - فى تصريح صحفى - إن قمة الايجاد مهمة، حيث تأتى فى وقت حرج تواجه فيه المنطقة العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن القمة من شأنها الإسهام فى تعزيز جهود القادة لمعالجة تحديات الإقليم.

وأضاف: "كلنا ثقة بأن قادة الدول الأعضاء بالإيجاد سيناقشون القضايا الملحة فى منطقتنا، وتحديات الإقليم وعلى رأسها السلم والأمن، وقضايا الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية".

وشدد على أهمية تضافر جهود الدول الأعضاء لتجاوز المشاكل والتحديات التى تشهدها المنطقة فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها، وإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالإقليم وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.