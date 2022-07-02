أبو الغيط يغادر لبنان بعد المشاركة بالاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب

كما عقد أبو الغيط عدة لقاءات خلال زيارته، حيث التقى أمس عددا من أعضاء مجلس النواب المنتمين لـ"الجبهة السيادية من أجل لبنان" وعبدالرحمن عبدالشكور، مبعوث الرئيس الصومالى الخاص لشئون الإنسانية والجفاف، وذلك قبل أن يتوجه مع وزراء الخارجية العرب وممثليهم لحضور لقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى الذى اقام حفل عشاء لضيوف لبنان مساء أمس.
واستهل أبو الغيط نشاطه اليوم بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع وفد من وزراء الخارجية العرب ثم شارك فى الاجتماع التشاورى الذى ترأسه وزير الخارجية اللبنانى عبد الله بو حبيب نظرا لرئاسة بلاده للدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب.
كما التقى مع رئيس مجلس النواب نبيه برى ثم شارك فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية اللبنانى للحديث عن أبرز الموضوعات التى تم مناقشتها خلال الاجتماع التشاورى.
وكان أبو الغيط قد وصل - أمس - إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة بيروت، وكان فى استقباله وزير الخارجية اللبنانى.
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