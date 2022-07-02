بابا الفاتيكان يدعو الكونغو وجنوب السودان لإرساء السلام والتنمية

جدة - نرمين السيد - وأعرب البابا فرانسيس - فى رسالة مصورة بالفيديو أوردتها قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم السبت - عن "خيبة أمل كبيرة" من جراء إنقلاب الأحداث فى البلدين، متعهدا بإجراء زيارة "فى أقرب وقت ممكن".

وحث البابا شعبى الدولتين بعدم السماح لأنفسهم بألا يكونوا عرضة للسرقة من الأمل، على الرغم من وجود عنف وعدم استقرار سياسى واستغلال وفقر وصفها البابا فرنسيس بأنها ألمت البلدين لفترة طويلة.

وأضاف: "لديكم مهمة عظيمة، جميعكم، بداية من قادتكم السياسيين: وهى مهمة فتح صفحة جديدة من أجل إضاءة درب جديد، ومسار جديد من المصالحة والتسامح والتعايش الهادئ والتنمية".

وأوضح أن القادة السياسيين فى البلدين يدينون بالسعى لتحقيق مثل تلك الأهداف للشباب الذى يحلم بالسلام "ويستحق أن يرى تلك الأحلام تتحقق من أجلهم "، مطالبا بضرورة إلقاء السلاح والتغلب على كل الاستياء وكتابة صفحات جديدة من الأخوة.

وكان البابا فرنسيس قد ألغى رحلة له كانت مقررة الشهر الماضى إلى البلدين بسبب مشكلة صحية تتعلق بألم فى الركبة أدت إلى صعوبة فى المشى والوقوف.