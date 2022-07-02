الجيش البريطانى يعلن ضربة جوية ناجحة ضد داعش بالعراق

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة فى بيان نُشر على الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، إلى أن القوات الأمنية العراقية حددت موقع عدد من إرهابيى داعش الذين يحاولون إعادة تأسيس مركز لهم فى شمال تكريت.
وأضافت الوزارة أن طائرة "ريبر" بدون طيار تابعة لسلاح الجو الملكى البريطانى انضمت إلى طائرة أخرى تابعة للتحالف الدولى، لدعم عملية عراقية لتتبع المجموعة الإرهابية يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو الماضى.
وتابعت الوزارة قائلة أنه "عندما سنحت الفرصة أثناء تواجد الإرهابيين فى العراء بعيدًا عن أى مدنيين، أجرت الطائرة ضربة جوية ناجحة باستخدام صواريخ هيلفاير، بجانب طائرة التحالف الأخرى".
ولفتت الوزارة إلى أنه تم الإبلاغ عن المجموعة الإرهابية تعرضت للدمار نتيجة العملية التى قادتها القوات الأمنية العراقية، مشيرة إلى أنه تم القضاء على الإرهابيين قبل أن يتمكنوا من تشكيل تهديد على الشعب العراقى.
ونوهت الوزارة أن سلاح الجو البريطانى يستمر فى تنفيذ عمليات فى سوريا والعراق لدعم التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى.
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