بسبب كورونا.. السلطات الفرنسية توصى مواطنيها باستخدام الكمامة

جدة - نرمين السيد - أوصت السلطات الفرنسية، مواطينها بالعودة إلى استخدام أقنعة الوجه الطبية، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا فى حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، وذلك تزامنًا مع ازدهار السياحة مجددًا هناك.





وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم السبت، نقلا عن بيانات حكومية، أن حالات الدخول إلى المستشفى المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفعت بسرعة فى فرنسا خلال الأسبوعين الماضيين، مع دخول نحو 1000 مصاب بالمرض إلى المستشفى كل يوم. وأضافت الشبكة الإخبارية أن حالات الإصابة ترتفع - أيضًا - فى جميع أنحاء الدول الأوروبية الأخرى، غير أن فرنسا بها أعلى نصيب من مصابى المرض الذين يتلقون العلاج اللازم فى المستشفى.

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