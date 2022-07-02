العالم اليوم - من بوابة طرابزون.. تريزيغيه سيلعب في دوري أبطال أوروبا

انتم الان تتابعون خبر من بوابة طرابزون.. تريزيغيه سيلعب في دوري أبطال أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 يوليو 2022 07:22 مساءً - كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن اللاعب الدولي المصري تريزيغيه سيوقع خلال الساعات المقبلة لفريق ترازبون سبور التركي.

وقال رومانو، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "تريزيغيه سيغادر أستون فيلا من أجل الانضمام إلى طرابزون سبور.. الصفقة مؤكدة.. وقد تم الاتفاق بين جميع الأطراف".

وأضاف: "سيسافر تريزيغيه ووكيل أعماله إلى إسطنبول مساء اليوم لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقد".

وقبل يومين، ذكر الصحفي الإيطالي الشهير أن أستون فيلا توصل لاتفاق مع طرابزون سبور بشأن تريزيغيه، مشيرا إلى أن "شروطا شخصية متبقية قبل إتمام الصفقة".

وبعد انتقاله بشكل رسمي إلى النادي التركي، سيضمن تريزيغيه مشاركته في دوري أبطال أوروبا، وذلك لأول مرة في مسيرته الاحترافية.