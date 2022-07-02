غانتس : إذا طلب منا تنفيذ عملية في لبنان فسنلحق بحزب الله خسائر فادحة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 2 يوليو 2022 07:09 مساءً - دوت الخليج :- تحدث وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ، مساء اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022، عن طبيعة الحرب المقبلة على الجبهة الشمالية "لبنان".

وقال غانتس في حديث لصحيفة "معاريف" العبرية، إنه "إذا طُلب منا تنفيذ عملية في لبنان، فستكون قوية ودقيقة وستلحق خسائر فادحة بحزب الله".

بدورها أشارت صحيفة "هآرتس"، إلى أن "الجيش الإسرائيلي يجري تدريبًا مع القيادة الوسطى الأمريكية على التعاون في حال التصعيد العسكري مع لبنان".

وصرح غانتس في وقت سابق من هذا الشهر، بأن اسرائيل مستعدة لأي مواجهة لحماية أمن اسرائيل ومواطنيها.

ووجه غانتس كلمته إلى جبهة لبنان قائلا: "إذا اضطررنا إلى التحرك مرة أخرى في لبنان، سينتهي عملنا بانتصار ساحق".

واشار غانتس إلى "جهود المؤسسة الأمنية الاسرائيلية التي تعمل طوال الوقت لتحقيق الأمان لكافة الإسرائليليين". وفق قوله

وكالات