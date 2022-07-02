نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر غانتس : إذا طلب منا تنفيذ عملية في لبنان فسنلحق بحزب الله خسائر فادحة على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 2 يوليو 2022 07:09 مساءً - دوت الخليج :- تحدث وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ، مساء اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022، عن طبيعة الحرب المقبلة على الجبهة الشمالية "لبنان".
وقال غانتس في حديث لصحيفة "معاريف" العبرية، إنه "إذا طُلب منا تنفيذ عملية في لبنان، فستكون قوية ودقيقة وستلحق خسائر فادحة بحزب الله".
بدورها أشارت صحيفة "هآرتس"، إلى أن "الجيش الإسرائيلي يجري تدريبًا مع القيادة الوسطى الأمريكية على التعاون في حال التصعيد العسكري مع لبنان".
وصرح غانتس في وقت سابق من هذا الشهر، بأن اسرائيل مستعدة لأي مواجهة لحماية أمن اسرائيل ومواطنيها.
ووجه غانتس كلمته إلى جبهة لبنان قائلا: "إذا اضطررنا إلى التحرك مرة أخرى في لبنان، سينتهي عملنا بانتصار ساحق".
واشار غانتس إلى "جهود المؤسسة الأمنية الاسرائيلية التي تعمل طوال الوقت لتحقيق الأمان لكافة الإسرائليليين". وفق قوله
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غانتس : إذا طلب منا تنفيذ عملية في لبنان فسنلحق بحزب الله خسائر فادحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.