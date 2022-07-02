إيران تعلن استخدامها لليوان الصيني بديلًا للدولار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 06:28 مساءً - يحتل الدولار الأمريكي المرتبة الأولى في المعاملات التجارية الدولية، ولكن بعد تفشي وباء كورونا، انخفضت ثقة الناس بشكل كبير تجاه الدولار الأمريكي، وبالطبع ذلك سيؤدي إلى انخفاض الاعتراف بالعملة الأمريكية، وتتبنى العديد من البلدان طريقة إزالة الدولار لتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني.

وأعلنت إيران استخدامها لليوان الصيني كبديل للدولار الأمريكي، بالاضافة الى أن هناك العديد من البلدان مثل فنزويلا تحذو حذو إيران في محاولة منها لكسر قيود الدولار الأمريكي، بعد كل شيء ، هذه هي الطريقة الوحيدة لإحداث تحول واضح في الاقتصاد الوطني في ظل انخفاض الإمدادات العالمية بشكل متزايد.

نظرًا لأن إيران ، التي تقع في غرب آسيا ، والتي تمتلك موارد طبيعية غنية ، وذلك بسبب رفض الحكومة الإيرانية الجديدة العديد من المعاهدات الموقعة مع الولايات المتحدة في السبعينيات والثمانينيات ، لذلك تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تقم الولايات المتحدة بفرض قيود كاملة على إيران، بسبب موقع إيران الجغرافي المميز، وسيطرة إيران على مضيق هرمز ، وبمجرد تقييد الولايات المتحدة لإيران، ستقيد إيران تجارة النفط الأمريكية.

كانت الولايات المتحدة تقيد تطور فنزويلا، مما جعل اقتصاد فنزويلا فقيرًا نسبيًا في السابق، ونظرًا لأن الإيرادات المالية لفنزويلا في أزمة ، فإن هذا يجعل من الضروري أيضًا تغيير نموذج التنمية الأصلي في عملية تطور فنزويلا، والآن ، قررت فنزويلا استخدام عملة البترو رسميًا لتسوية النفط ، مما يعني انخفاض تأثير الدولار الأمريكي على فنزويلا.

اعتمدت فنزويلا سلسلة من الإجراءات لمواجهة تطور الدولار الأمريكي في بلادها ، واتخذت إيران أيضًا العديد من الإجراءات ، مثل الإعلان عن استخدام اليوان الصيني كبديل للدولار الأمريكي. يتضح من هذا أن وضع الرنمينبي الصيني في المجتمع الدولي آخذ في التزايد.

انطلاقًا من وضع التنمية الحالي ، هناك العديد من الدول في العالم التي ترغب في استيراد النفط الإيراني من خلال العملة البترولية ، وتسعى العديد من الدول إلى تحقيق اختراقات في مجال العملة. أصبح اتجاه تطوير العملة الرقمية العالمية أكثر وضوحًا. تستخدم العديد من البلدان في أمريكا اللاتينية بالفعل عملات رقمية مشفرة ، مما يعني أن وضع الدولار الأمريكي سينخفض ​​بشكل كبير.

في الواقع ، فإن ما فعلته الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة جعل العديد من الدول تشعر بخيبة أمل. وكهيمنة عالمية ، تتقدم الولايات المتحدة بفارق كبير على العديد من البلدان من حيث القوة الاقتصادية والقوة الشاملة ، لكن الولايات المتحدة لا تهتم سوى بمصلحتها الخاصة وتهمل مصالح البلدان الأخرى، وهذا يجعل العديد من الدول غير راضية عما فعلته الولايات المتحدة.

منذ تفشي وباء كورونا، ظهرت قوة الصين الحقيقية من خلال سيطرتها على الوباء، الأمر الذي لفت أنظار العالم أجمع لأهمية الصين، ومنذ ذلك الحين تسعى العديد من بلدان العالم إلى استخدام اليوان الصيني بديلا للدولار الأمريكي.