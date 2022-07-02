الجيش الأوكراني ينفي محاصرة روسيا لمدينة ليسيتشانسك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 06:28 مساءً - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أعن اندلاع معارك عنيفة في مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية، لكنه قال إنها ليست محاصرة، حسب شبكة “سكاي نيوز عربية”.

كان رئيس الشيشان، رمضان قديروف قال في وقت سابق، إن القوات المتحالفة لروسيا ولوجانسك الشعبية بدأت اقتحام مدينة ليسيتشانسك حيث يتحصن الأوكرانيون.

وأضاف قديروف أن الهجوم على المدينة بدأ من قبل القوات المتحالفة وقوات لوجانسك الشعبية.

وذكر قديروف في منشور: “ليسيتشانسك لنا! الوحدات المتحالفة موجودة بالفعل في وسط المدينة! العدالة تنتصر”، مضيفًا أن "المدينة محاصرة بالكامل".