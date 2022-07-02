صحيفة أمريكية: 5 من الحزب الجمهوري في مواجهة ترامب بالسباق الرئاسي لعام...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 06:28 مساءً - كشفت صحيفة (ذا هل) الأمريكية اليوم السبت، أن هناك 5 جمهوريين يمكن أن يتحدوا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرة لعام 2024.

وأوضحت الصحيفة في سياق تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني أن ترامب ألمح مرارا وتكرارا إلى أنه يدرس محاولة أخرى لخوض الانتخابات الرئاسية خلال عام 2024 وبالطبع سيواجه العديد من المنافسين الجمهوريين الذين قد شرعوا بالفعل في المناورات تجاه الحملات الرئاسية الخاصة بهم وبعضهم أكثر علانية من البعض الآخر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأسماء الخمس هم، حاكم ولاية كاليفورنيا رون دي سانتيس ونائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، وحاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان، والسيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز.

وفيما يتعلق بحاكم ولاية كاليفورنيا سانتيس فقد تجاهل الاقتراحات بأنه سيطلق حملة رئاسية في عام 2024 لكنه أيضًا لم يستبعد هذا الاحتمال بشكل صريح، وتظهر الاستطلاعات المبكرة أنه المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة إذا لم يترشح ترامب مرة أخرى.

أما بالنسبة لنائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس، فهو من بين مجموعة صغيرة من الجمهوريين الذين يفكرون في الترشح للبيت الأبيض بغض النظر عما يقرره ترامب في عام 2024، فقد ألقى سلسلة من الخطب رفيعة المستوى وسافر إلى الولايات في المرحلة التمهيدية للانتخابات الرئاسية وقام برحلة إلى الحدود بين أوكرانيا وبولندا وسط العملية العسكرية الروسية.

وعن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية السابق الذي اكتسب سمعة كواحد من أكثر مستشاري ترامب وأعضاء مجلس الوزراء ولاءً خلال السنوات الـ 4 التي قضاها في البيت الأبيض لكنه منذ ذلك الحين ابتعد خطوات عن ترامب وطيلة الوقت كان يسعى لتعزيز ملفه السياسي بعد إدارته حيث أنشأ بومبيو لجنة للعمل السياسي وفي بعض الأحيان وضع نفسه على خلاف مع ترامب، كما ألمح وزير الخارجية السابق إلى أن خططه لعام 2024 لا تتوقف على ما يفعله ترامب حيث قال في تصريحات متلفزة إن أي قرار بشأن مستقبله السياسي سيكون له ومفرده.

ولطالما كان حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان أحد أبرز منتقدي ترامب الجمهوريين، لذا فإن فكرة تحديه للرئيس السابق لترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 ليست مفاجئة تماما.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هوجان لا يلعب بخجل مع إمكانية السباق في 2024، على حد وصفها ففي ظهور إعلامي شهر فبراير الماضي، قال إنه "بالتأكيد سيتطلع لعرض البيت الأبيض بمجرد مغادرته منصبه في يناير المقبل".

واختتمت "ذا هل" تقريرها بآخر اسم من قائمة الجمهوريين المتنافسين على الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهو تيد كروز السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس الأمريكية فقد ترشح بالفعل للرئاسة مرة واحدة واحتل المركز الثاني بعد ترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2016، مضيفة أنه كان كروز أكثر انفتاحا عن غيره بشأن الترشح للرئاسة لعام 2024.