قائد سلاح المدفعية السودانى: القوات المسلحة على قلب رجل واحد لحماية الوطن

وقال عجمى، لدى كلمته فى مدينة عطبرة "عاصمة ولاية نهر النيل"، خلال احتفال لوداع قافلة الولاية المتجهة لمنطقة الفشقة "فى ولاية القضارف المتاخمة للحدود مع إثيوبيا"، إن القوات المسلحة والقوات الأمنية على قلب رجل واحد من أجل حماية الوطن ولا تلتفت لأقوال العملاء والمأجورين الذين باعوا الوطن بثمن بخس.
وعبر عن بالغ شكره وتقديره لحكومة وشعب ولاية نهر النيل لمؤازرة القوات المسلحة وهى تزود عن الوطن، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات لها دورها فى رفع الروح المعنوية لجنود القوات المسلحة.
من جانبه، أكد محمد البدوى عبد الماجد والى نهر النيل المكلف، أن كل إمكانات الولاية تحت تصرف القوات المسلحة، مشددا على أن القوات المسلحة هى صمام الأمان للسودان.
وقال إن الدعم لن يتوقف للقوات المسلحة حتى يتم تحرير أى شبر دنسه الأعداء.
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