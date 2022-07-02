برى: لبنان ليس بلدا مفلسا ولن ينسى أشقاءه العرب ومواقفهم الداعمة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن لبنان لن ينسى أشقاءه العرب ومواقفهم الداعمة على مر السنين، موضحا أن لبنان يطلب ويتوق الى دعم أشقائه والدخول فى صلب أزماته، مشددا على أن لبنان ليس بلداً مفلساً على الإطلاق، إنما هو فى حالة توقف عن الدفع وهو يمتلك كل مقومات النهوض والخروج من الأزمات إذا ما توافرت النوايا الصادقة من أبنائه كما من أشقائه العرب وأصدقائه فى العالم.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوزراء الخارجية العرب وممثليهم المشاركين فى الاجتماع التشاورى الذى عقد فى لبنان بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وقال برى إن لبنان يملك ثروة من أبنائه المغتربين فى العالم العربى وكل دول العالم الذين يشكلون رافداً إنسانياً وثقافياً ومالياً مهماً يشكل عاملاً محوريا فى النهوض إلى جانب الثروة المائية والنفطية والغاز الموجودة فى مياهه الإقليمة وخاصة عند حدوده الجنوبية مع إسرائيل، حيث تجرى مفاوضات غير مباشرة عبر الأمم المتحدة والوسيط الأمريكى، موضحا أن هذه المحادثات تشهد حالة من التطور. وأضاف أن لبنان زاخر وقادر على تقبل المشاريع والاستثمار فى مجال الكهرباء وإنشاء مصافى تكرير النفط. ودعا برى بموقف عربى لاستنكار العدوان الاسرائيلى على سوريا وعدم إغفال القضية الفلسطينية، مشددا على أن أى تهاون بهذه البقعة الجغرافية المقدسة سيكون لها تأثيرات سلبية على دول المنطقة. من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن انعقاد الاجتماع التشاورى فى لبنان هو رسالة دعم ومساندة للبنان شعباً ومؤسسات خاصة فى هذا الظرف الصعب الذى يتطلب جرأة لإتخاد القرار، متوجهاً باسم الوفد بالتهنئة للرئيس برى باعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب.

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