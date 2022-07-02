العالم اليوم - في تقرير "صادم".. رونالدو يكشف مستقبله مع مانشستر يونايتد

انتم الان تتابعون خبر في تقرير "صادم".. رونالدو يكشف مستقبله مع مانشستر يونايتد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 يوليو 2022 06:21 مساءً - تطور جديد شهدته قصة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، قد يكون الأوضح حول مستقبل اللاعب مع "الشياطين الحمر".

وفي تقرير "صادم" من صحيفة "تايمز"، طلب رونالدو من إدارة مانشستر يونايتد الرحيل، وأبدى رغبة صريحة بالانتقال قبل بدء الموسم القادم.

وقالت الصحيفة إن رونالدو مستعد للانتقال، في حال "وصول عرض مناسب له".

وزادت الأنباء حول انتقال رونالدو الشهر الماضي، وانتشرت تقارير من إيطاليا تؤكد مفاوضات لوكيل أعماله مع ناديي إنتر ميلانو وروما الإيطاليين.

كما سبق أن ربطت الأخبار رونالدو ببايرن ميونيخ، قبل أن تنفي إدارة الأخير رغبتها بالتعاقد معه.

كما أشارت تقارير سابقة من "ذا أثليتك" إلى أن وكيل أعماله تفاوض مع مالك نادي تشلسي الجديد، الأميركي تود بويلي، لمناقشة فكرة الانتقال إلى "البلوز".

وحتى الآن، هذه الأندية الأربعة هي التي ارتبط بهم اسم رونالدو، لكن مع التقرير الجديد حول رغبته الصريحة بالرحيل، قد تدخل أندية أخرى على الخط.