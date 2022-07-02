نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فَعَّالَ| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموقع نتائج المدارس التكنولوجية التطبيقية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس للصم وضعاف السمع لطلاب دبلوم الصنايع والزراعة والتجارة والسياحة والفنادق 2022 بنسبة نجاح 90%، من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، فيما تستعد لإعلان نتائج الدبلومات الفنية التجارية والصناعية والزراعية والفندقية برقم الجلوس 2022 ومدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال الأيام المقبلة، فور الانتهاء من أعمال تصحيح ومراجعة الامتحانات ورصد الدرجات بشكل صحيح لإعتمادها رسميا من قبل الوزير وإعلانها عبر موقع بوابة التعليم الفني لجميع الطلاب للاستعلام عنها مباشرة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وتتضمن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لهذا العام 5 تخصصات مختلفة من الدراسة الثانوية تتمثل في دبلوم المدارس الصناعية ودبلوم المدارس الزراعية ودبلوم المدارس التجارية ودبلوم مدارس السياحة والفنادق، إضافة إلى دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية للدفعة الأولى لـ10 مدارس يحصل طلاباها على شهادة الدبلوم الفني بالإضافة إلى شهادة الجدارات مثل طلاب الجدارات المهنية.

وخلال تصريحات صحفية، كشف نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول لجميع المدارس الثانوية الفنية والتطبيقية التكنولوجية، مرجحًا أن يتم إعلانها رسميا بداية الأسبوع المقبل فور الانتهاء من أعمال مراجعة الدرجات وتجهيز النتائج بشكل كامل، لاعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2022 من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ثم نشرها على موقع بوابة التعليم الفني للنتائج.

نتيجة مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022

وحول موعد ظهور نتيجة مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022 الترم الثاني. أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أن نتائج المدارس التكنولوجية التطبيقية 2022 سوف تظهر مع نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022.

وتشهد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022 تخريج الدفعة الأولى لـ10 مدارس في تخصصات مختلفة، مقارنة بـ3 مدارس خلال السنوات الماضية.

وشهد العام الدراسي الماضي 2020-2021 تخريج 3 دفعات من المدارس المدارس الفنية التكنولوجية التطبيقية لسوق العمل، قبل أن ترتفع أعداد المدارس في الجمهورية إلى 10 مدارس متنوعة في مختلف التخصصات ما بين المدارس النووية بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح، ومدارس المياه والصرف الصحي ومدارس الإنتاج الحربي، إضافة إلى العديد من التخصصات المختلفة في المرحلة الثانوية.

ويحصل الطلاب الناجحين في نتيجة المدارس التكنولوجية التطبيقية 2022 على شهادتي الدبلوم الفني وشهادة الجدارات مثل طلاب الجدارات المهنية.

ويمكنهم للطلاب الدخول في سوق العمل أو استكمال التعليم في المرحلة الجامعية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

ونستعرض لكم رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس ونتيجة مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022 بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:-