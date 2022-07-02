وزارة الموارد البشرية اجازة عيد الأضحى المبارك 1443 اجازات القطاع العام والخاص

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عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية اجازة عيد الأضحى المبارك 1443، موعد بَدْء العطلات بالمملكة العربية السُّعُودية للقطاع العام والخاص، نوضحها عبر موقع ثقفني الإخباري وذلك بعد الإعلان الرسمي من وزارة الموارد البشرية بتحديد اجازات القطاعين الحكومي والخاص الغير ربحي، بعد تحري رؤية هلال شهر ذو الحِجَّة 1443 أليكم الإعلان الرسمي لوزارة الموارد البشرية لتحديد موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 1443.

وزارة الموارد البشرية اجازة عيد الأضحى المبارك 1443

طِبْقاً لما اعلنه هيئة كبار علماء المملكة وبعد تحري رؤية هلال ذو الحِجَّة 1443، فانه تم الإعلان عن موعد اول أيام عيد الأضحى المبارك ويوافق يوم السبت 10 من ذو الحِجَّة 1443.

يكون موعد وقفة عرفة يوم الجمعة الموافق 8/7/2022 الموافق 9 ذي الحِجَّة 1443.

أما عن موعد بَدْء الاجازات بالمملكة العربية السُّعُودية، يختلف من قطاع حكومي وقطاع خاص.

اجازة عيد الأضحى المبارك القطاع الحكومي

يختلف موعد بَدْء عطلة القطاع الحكومي بالسعودية عن القطاع الخاص، وذلك وفقًا لقانون العمل السعودي، وبناءً على ذلك يحصلون جميع الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي علي اجازة تتضمن المواعيد التالية:

من يوم الاثنين الموافق 4/7/2022 الموافق 5 من شهر ذي الحِجَّة 1443 بَدْء العطلة الرسمية.

وتستمر الإجازة حتي نهاية عطلة العيد الموافق 13 ذي الحِجَّة 1443 الموافق 12/7/2022.

أجازة عيد الأضحى 1443 القطاع الخاص

وَفْقاً لـِ قانون نظام العمل السعودي فان جميع العاملين بالقطاع الخاص الغير ربحي، يحصلون على عدد عطلات اقل من القطاع العام، ويكون موعد بَدْء عطلة عيد الأضحى على النحو التالي:

بَدْء عطلة عيد الأضحى يوم 9 ذي الحَجَّة 1443 الموافق بتاريخ ميلادي 8/7/2022.

يحصلون علي العطلة جميع العاملين بالقطاع الحكومي لمدة 4 أيام متتالية.

تنتهي الإجازة بيوم 12/7/2022 الموافق 13 ذي الحَجَّة 1443.

أجازة عيد الأضحى الخدمة المدنية

يحصل جميع الموظفين العاملين بالخدمة المدنية على عطلة رسمية لعيد الأضحى على النحو التالي:

بَدْء عطلة عيد الأضحى المبارك في 9 ذو الحِجَّة 1443 هـ الموافق 8 يوليو 2022.

نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك في 12 يوليو 2022 م الموافق 13 ذو الحِجَّة 1443.

دوام الجوازات في العيد الأضحى 2022

كشفت الجوازات السُّعُودية عن مواعيد دوام العمل عبر انفوجرافيك وذلك علي النحو التالي:

دوام البنوك في عيد الأضحى المبارك 1443

أعلن البنك المركزي للمملكة أن الفروع ستستمر في تقديم الخِدْمَات المصرفية خلال أيام عيد الأضحى، حيث لن يتم إغلاق هذه البنوك خلال العيد، وتقع هذه البنوك في:

جميع بنوك المنافذ الحدودية بالسعودية.

البنوك في المناطق المكتظة بالسكان.

بنوك تعمل على خدمة الحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

إضافةً إلى ذلك أن آخر يوم عمل للبنوك قبل العيد سيكون 6 ذو الحِجَّة 1443 الموافق 5 يوليو 2022، على أن تكون البنوك مفتوحة في أيام العطلات والمناسبات الخاصة والعطلات الرسمية.