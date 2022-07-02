HERE نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022 ونتيجة دبلوم صنايع وتجارة وزراعة عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022، مئات الالاف من الطلاب يبحثون عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022 التي أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم بكشف الستار عنها خلال الساعات القادمة، حيث من المتوقع أن تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 اليوم بعدما تم الاعلان عن انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات، حيث لم يتبقى سوى اعداد قائمة بأسماء الطلاب الاوائل والمجاميع التي حصلوا عليها، وسنقدم لكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، فتابعونا.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022

ومن المقرر أن يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022 خلال الساعات القادمة بعد أن يقوم السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باعتمادها والاعلان عن نسبة النجاح، وسط توقعات بأن تتخطى نسبة النجاح حاجز الـ70% بعدما جائت الامتحانات سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، حيث اختر الالاف الطلاب الدخول إلى الدبلومات الفنية بعد النجاح في المرحلة الاعدادية، نظرا لأنهم يرون أنها تؤمن لهم مستقبلا أفضل من حيث فرص العمل، وكان من المقرر أن تعلن نتيجة الدبلومات بداية من شهر يوليو الجاري، واليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لكل الشعب “تجارة، صنايع، زراعي”، فقط اتبعوا ما يلي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للنتائج، بوابة التعليم الفني.

ادخل إلى قسم نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

حدد الشعبة التابع لها الطالب “تجارة، زراعة، صناعة”.

اختر نظام التعليم “3 سنوات، 5 سنوات”.

الآن قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك في كل المواد الدراسية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وهناك توقعات قوية تفيد بأن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر لينك بوابة التعليم الفني ستظهر اليوم خلال ساعات من الآن، وقد أدى الامتحانات 830 ألفاً و753 طالبا وطالبة بكافة الشعب داخل لجان مدرسية بنظام الحضور الفعلي، حيث تم اداء الامتحانات داخل 3080 لجنة امتحانية، ولم يتبقى فقط سوى أن يقوم الوزير باعتمادها، وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التعليم الفني، أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات في يوم 30 يوليو.