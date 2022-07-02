نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الرابط الجديد” نتائج الثالث متوسط 2022 البصرة عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على نتائج الثالث متوسط 2022 البصرة، حيث زاد بحث الطلاب والطالبات في العراق عن تلك النتائج وخاصة بعدما انتشر خبر بخصوص موعد نزولها بين الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي والتي منها فيسبوك وتلكرام، وسنتعرف معكم في هذا المقال على آخر الأخبار، وكيفية الوصول إلى النتائج الخاصة بكم بالطريقة الصحيحة، وهذا عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي بدون مواجهة المشاكل الخاصة بالمواقع الغير رسمية التي تنتهي ب com، وخاصة أن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول ستكون مركزية، فتابعوا معنا.

نتائج الثالث متوسط البصرة

وستظهر نتيجة البصرة مع نتائج جميع المحافظات في نفس الوقت، ولكن لم تعلن الوزارة ما اذا كانت النتائج في محافظة البصرة ستكون بالرقم الامتحاني عبر موقع إدارة تربية البصرة أو عن طريق إصدار كشف خاص بكل مدرسة، ولكن نتوقع على الأغلب أن النتائج ستظهر على شكل كشوف pdf كما حدث في العام الماضي، فتابعوا معنا طريقة استخراج النتيجة في الفقرة القادمة.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 وزارة الدور الاول

وبعد أن تقوم الوزارة باعتماد نتائج الصف ثالث متوسط الدور الأول، ستقوم بنشر رابط الاستخراج عبر موقعها الإلكتروني www، والذي سنتابع معكم في الخطوات التالية كيفية الوصول لها:

يقوم الطالب بالذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية وهذا عبر رابطها الرسمي www epedu.gov.iq.

ثم تدخل إلى اخبار الوزارة.

بعدها تضغط على اخبار وزارة التربية بالقائمة المنسدلة.

ثم اذا ظهرت النتائج ستجد خبر عاجل ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول.

قم بعدها تقوم بالضغط على رابط drive الذي تتيحه الوزارة.

تضغط على مجلد محافظة البصرة.

ثم قم بعمل تحميل لكشف المدرسة.

ابحث عن اسم الطالب ورقمه الامتحاني لتصل إلى النتيجة.

موعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني

وستظهر نتائج امتحانات طلاب الثالث متوسط خلال أيام قليلة، حيث أعلنت وزارة التربية أن عمليات التصحيح قد قاربت على الانتهاء بالفعل في كافة المحافظات، وستظهر النتائج خلال هذا الأسبوع، وهذا قبل عيد الاضحى للدور الاول للفصل الدراسي الحالي، وقد أكد هذه المعلومة موقع نتائجنا الخارجي، والذي سيقوم بنشر النتائج فور إعلان الوزارة عنها في جميع المحافظات.

وستكون النتائج مركزية، وهذا ما يعني أن نتائج المحافظات للعام الحالي في : بغداد، كركوك، المثنى، ميسان، كركوك، كربلاء، البصره، ديالى، الرصافة، ذي قار، الكرخ، بابل، النجف، إلخ، ستظهر في نفس اليوم، ويمكن أن تظهر النتائج في خلال الساعات القادمة، حيث تظهر بشكل مفاجئ كما يعلم الجميع.