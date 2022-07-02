نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة التعليم الفني .. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالأسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، حيث إن الكثير من الطلاب والطالبات يقومون بالبحث عبر شبكة الأنترنت عن طريقة الحصول عن نتيجة الثانوية الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، وذلك لأن يحصلون علي النتيجة النهائية والتي من المترقب إن يتم إعلانها في خلال الساعات القليلة المتبقية من اليوم أو غداً، وذلك وفقاً لتصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الماضية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

أكدت بعض المصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإن الوزارة قامت بالإنتهاء من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب والطالبات في مختلف الكنترولات في جميع المحافظات، وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على عملية رصد أسماء الطلاب الأوائل علي مختلف التخصصات في الثانوية الفنية، وسيتم الإعلان عن النتيجة بعد المؤتمر الصحفي الذي سيتم فية الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية.

يذكر إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بالإعلان في الأسبوع الماضي عن نتيجة الدبلومات الفنية لمدارس الصم وضعاف السمع في نهاية الأسبوع الماضي.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية

يمكن للطلاب في الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات الاستعلام عن النتيجة بمجرد إن تعلن عنها وزارة التعليم وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

الذهاب إلى موقع بوابة التعليم الفني على شبكة الأنترنت.

اختيار من الصفحة الرئيسية نتائج الطلاب.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة نظام الثلاث أو الخمس سنوات.

تقوم باختيار من القائمة الشعبة ومحافظة الطالب.

تكتب رقم الجلوس في المربع المخصص له.

الضغط علي زر الاستعلام عن النتيجة.

تنتظر حتي يتم عرض لك النتيجة في صفحة أخري.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

ينتظر الطلاب ظهور النتيجة في خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد تصريحات الدكتور محمد مجاهد وكيل الوزارة لشؤن التعليم الفني، والذي أوضح بإن النتيجة ستكون في بداية الأسبوع الجاري بحد أقصي.

وصرح أيضاً بإن النتيجة سيتم الإعلان عنها علي بوابة التعليم الفني لجميع الطلاب وذلك من أجل التسهيل عليهم، وأكد بإن الوزارة ستبدأ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في نهاية الشهر الجاري.