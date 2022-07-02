جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم السبت، أنه تم إعداد كمين محكم أسفر عن إيقاف عناصر الخليّة التى تضم 3 أشخاص، مشيرة إلى أنه بالتحقيق معهم، اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيرى والجهادى واستباحة أموال "غير المسلمين".
وأضافت أن العناصر التكفيرية اعترفت باعتزامها السّطو على أحد الفروع البنكيّة، تزامنًا مع عملية تزويده بالسيولة، بعد إعداد مخطط مُحكم بلغ مراحله الأخيرة، من خلال رصد دقيق للهدف والتقاط صور له وحيازة سلاح نارى (بندقيّة صيد) لاستغلالها فى السيطرة على البنك واحتجاز رهائن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية التونسية: تفكيك خلية تكفيرية بصفاقس وإحباط مخططها للسطو على بنك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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