5 من الحزب الجمهورى فى مواجهة ترامب بالسباق الرئاسى لعام 2024

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحيفة فى سياق تقرير لها عبر موقعها الإلكترونى، أن ترامب ألمح مرارا وتكرارا إلى أنه يدرس محاولة أخرى لخوض الانتخابات الرئاسية خلال عام 2024 وبالطبع سيواجه العديد من المنافسين الجمهوريين الذين قد شرعوا بالفعل فى المناورات تجاه الحملات الرئاسية الخاصة بهم وبعضهم أكثر علانية من البعض الآخر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأسماء الخمس هم، حاكم ولاية كاليفورنيا رون دى سانتيس ونائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بينس ووزير الخارجية الأمريكى السابق مايك بومبيو، وحاكم ولاية ماريلاند لارى هوجان، والسيناتور الجمهورى عن ولاية تكساس تيد كروز.

وفيما يتعلق بحاكم ولاية كاليفورنيا سانتيس فقد تجاهل الاقتراحات بأنه سيطلق حملة رئاسية فى عام 2024 لكنه أيضًا لم يستبعد هذا الاحتمال بشكل صريح، وتظهر الاستطلاعات المبكرة أنه المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهورى للرئاسة إذا لم يترشح ترامب مرة أخرى.

أما بالنسبة لنائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بينس، فهو من بين مجموعة صغيرة من الجمهوريين الذين يفكرون فى الترشح للبيت الأبيض بغض النظر عما يقرره ترامب فى عام 2024، فقد ألقى سلسلة من الخطب رفيعة المستوى وسافر إلى الولايات فى المرحلة التمهيدية للانتخابات الرئاسية وقام برحلة إلى الحدود بين أوكرانيا وبولندا وسط العملية العسكرية الروسية.

وعن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية السابق الذى اكتسب سمعة كواحد من أكثر مستشارى ترامب وأعضاء مجلس الوزراء ولاءً خلال السنوات الـ 4 التى قضاها فى البيت الأبيض لكنه منذ ذلك الحين ابتعد خطوات عن ترامب وطيلة الوقت كان يسعى لتعزيز ملفه السياسى بعد إدارته حيث أنشأ بومبيو لجنة للعمل السياسى وفى بعض الأحيان وضع نفسه على خلاف مع ترامب، كما ألمح وزير الخارجية السابق إلى أن خططه لعام 2024 لا تتوقف على ما يفعله ترامب حيث قال فى تصريحات متلفزة إن أى قرار بشأن مستقبله السياسى سيكون له ومفرده.

ولطالما كان حاكم ولاية ماريلاند لارى هوجان أحد أبرز منتقدى ترامب الجمهوريين، لذا فإن فكرة تحديه للرئيس السابق لترشيح الحزب الجمهورى لعام 2024 ليست مفاجئة تماما.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هوجان لا يلعب بخجل مع إمكانية السباق فى 2024، على حد وصفها ففى ظهور إعلامى شهر فبراير الماضي، قال إنه "بالتأكيد سيتطلع لعرض البيت الأبيض بمجرد مغادرته منصبه فى يناير المقبل".

واختتمت "ذا هل" تقريرها بآخر اسم من قائمة الجمهوريين المتنافسين على الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهو تيد كروز السيناتور الجمهورى عن ولاية تكساس الأمريكية فقد ترشح بالفعل للرئاسة مرة واحدة واحتل المركز الثانى بعد ترامب فى الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهورى لعام 2016، مضيفة أنه كان كروز أكثر انفتاحا عن غيره بشأن الترشح للرئاسة لعام 2024.