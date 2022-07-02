بولندا تمنح أوكرانيا 25 سيارة إسعاف

جدة - نرمين السيد - ونقل راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت عن نائب وزير الخارجية البولندى "باوى جابونسكى" قوله خلال حفل التسليم ان التبرع يعد فى إطار مشروع بعيد المدى يموله الاتحاد الأوروبى من أجل دعم أوكرانيا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه من المقرر أن تحل سيارات الإسعاف محل تلك التى تضررت أو سرقها الروس أثناء عمليتهم العسكرية فى أوكرانيا، موضحة أنها مخصصة للمناطق التى دمرتها الحرب وهى مدن "تشيرنيهيف" و"خاركيف" و"سومى".