أوكرانيا: روسيا غيرت من استراتيجيتها الحربية لإجبارنا على تقديم تنازلات

جدة - نرمين السيد - وقال بودولاك، فى تصريحات متلفزة نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت: "لقد غيرت روسيا تكتيكاتها وهى الآن تهاجم مدننا بصواريخ كروز أكثر قوة.. لماذا؟ لأنه من وجهة نظر عسكرية، فإنهم "الروس"، كما اتضح، لا يعرفون كيفية القتال بشكل جيد".
وأشار إلى أن الروس انتقلوا إلى مفهوم الحرب بخلق حالة من الذعر على نطاق واسع فى أوكرانيا، وترهيب الناس وإجبارهم على الضغط على الحكومة لتقديم تنازلات معينة لروسيا.
ووفقًا لبودولاك، تستثمر روسيا الأموال فى جماعات الضغط المؤيدة لروسيا فى الأسواق السياسية للدول الأخرى.
وأضاف بودولاك: "نُشر مقال هنرى كيسنجر الجديد اليوم الذى يقول فيه مرة أخرى: "دعونا نقدم بعض التنازلات الإقليمية، وعندها ستكون هناك فرصة لإنهاء الحرب".
يذكر أن الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا بدأت منذ 24 فبراير 2022.
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