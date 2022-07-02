نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر " الخارجية الاردنية" : المصابون الفيتناميون في حادثة العقبة يتلقون العلاج على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 2 يوليو 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج :- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفيتنامي بوي تان سون قدّم خلاله تعازي المملكة لذوي خمسة مواطنين فيتناميين، قضوا في حادثة التسرب المؤلمة في مدينة العقبة أول من أمس، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة وحكومتها.

كما طمّأن الصفدي سون على حالة سبعة مواطنين فيتناميين أصيبوا في الحادث، ويتلقون العلاج في المستشفيات، وأكّد له أن المصابين يتلقون كل العناية الطبية اللازمة.

من جانبه، قدّم سون تعازي بلاده إلى ذوي المواطنين الأردنيين الثمانية الذين انتقلوا إلى رحمته تعالى في الحادثة المؤلمة، وإلى الشعب والحكومة الأردنية، وأكد تضامن جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة مع المملكة. وشكر الوزير الفيتنامي الأردن على فاعلية التواصل مع بلاده فور حدوث الحادثة المؤسفة وعلى العناية المُقدمة لمواطنيه المصابين.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد تواصلت مع السلطات الفيتنامية حول الحادثة المُؤلمة، ونسقت اتصالات السفارة الفيتنامية غير المقيمة في الأردن مع المصابين، وتنسق اتصالات ذويهم معهم.

وأبلغ الصفدي نظيره الفيتنامي أن الحكومة أطلقت تحقيقاً رسمياً بالحادثة المؤسفة، واتفق معه على إبقاء السلطات الفيتنامية بمجريات التحقيق ونتائجه.