رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نعرضه الآن امام جميع الطلاب والطالبات وفقاً للاعلان وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على ان نتائج القبول الموازي سيتم العمل على طرحها بشكل رسمي فى جميع المحافظات العراقية على شكل ملفات pdf بصورة نوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021

رابط استخراج نتائج القبول الموازي يبحث عنه عدد كبير من الطلاب والطالبات لمعرفة نتائج القبول الموازي وفقاً للإعلان وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على ان نتائج القبول الموازي قد تم الانتهاء من عمليات مراجعتها وطرح إمكانية الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد ان تم تحديد شروط محددة لقبول الطلاب على القبول الموازي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال مع بيان ايضاً طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين فى كل المحافظات العراقية بعد ان تم طرحها على شكل ملفات pdf

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

الان نتابع أمام حضراتكم خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فى كل المحافظات العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

إدخال اسم الطالب الأيقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب بالايقونة المخصصة لها

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب بالايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض النتيجة على ان تكون على الفور امامكم النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ كلية طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ كلية طب القادسية : 98.33

١١_ كلية طب الانبار : 98.17

١٢_ كلية طب العراقية : 98.3

١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33

١٥_ كلية طب ديالى : 98.50

١٦_ كلية طب كربلاء : 98.35

١٧_ كلية طب ذي قار : 98.67

١٨_ كلية طب كركوك : 98.50

١٩_ كلية طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.

مصاريف الجامعات العراقية