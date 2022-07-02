نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني epedu.gov.iq

نتائج امتحانات الثالث المتوسط بالعراق. أجتاز طلاب الصف الثالت المتوسط امتحاناتهم في الفترة الماضية، و زادت عمليات البحث كثير من قبل الطلاب وأولياء الأمور في الساعات القليلة الماضية للاستعلام على نتائجهم والكشف عن درجاتهم ، وفي هذا النطاق بدأ العد التنازلي الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن قرب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة لكافة أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب لكافة المحافظات العراقية، وقد جمعنا لكم في هذا المقال أهم التفاصيل والمعلومات حول طريقة الاستعلام عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط بالعراق.

نتائج امتحانات الثالث المتوسط بالعراق

في اعلان رسمي قامت به وزارة التربية والتعليم العراقية، حول الموعد الرسمى لاعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط أعلنت أنه تم الانتهاء من كل عمليات التصحيح بكافة الإدارات التعليمية الرسمية المخصصة للتصحيح بكافة المحافظات العراقية، وأنه يتم الآن القيام بكل عمليات المراجعة، ومع انتهائها سيتم الإعلان الرسمي عن النتائج والذي سيكون قريبا جدا، وفي هذا الإطار وفرت الوزارة كل السبل المتاحة لتسهيل على الطلاب الاستعلام عن نتائجهم وذلك عبر توفير رابط رسمي مباشر لتفادي الاكتظاظ و الوقاية من فيروس كورونا وذلك بإدخال رقم الجلوس والتمكن من استخراج النتيجة، ومن جهة أخرى أكدت الوزارة أن الامتحانات قد مرت في ظروف إيجابية وطيبة وقد تم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الطلاب من فيروس كورونا . وأن نتائج الطلاب الأولية مطمئنة ولا داعي للقلق والخوف من قبل الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط بالعراق.

وفرت وزارة التربية والتعليم رابطا مباشرا ومجانيا وعليك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتائج:

يجب عليك الدخول مباشرة الى موقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

يجب عليك اختيار خانة ايقونة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور

يجب عليك إدخال رقم الجلوس الخاص بك

ثم قام بالنقر على الاستعلام عن النتيجة .

ستظهر لك نتيجتك، ثم قم بالضغط على زر تحميل وانتظر ثواني معدودة

يتم تنزيل ملف النتيجة pdf يمكن بعد تحميله فتحه والدخول لمعرفة نتيجة الثالث المتوسط بكل سهولة.

نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الاول لازالت هي التريند الاول بالعراق، حيث يرغب عدد كبير من الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عليها اون لاين وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء فى اجراء الاستعلام عليها اون لاين بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فقط فى كل المحافظات العراقية فور ان يتم الاعلان عن اعتماد ظهور تلك النتائج