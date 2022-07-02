هل تعمل الجوازات في العيد الاضحى 1443 بالسعودية وطرق التواصل المختلفة

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عمر شويل - جدة هل تعمل الجوازات في العيد الاضحى 1443 من أكثر الأسئلة شيوعًا خلال تلك الفترة داخل أراضي المملكة، فالمديرية العامة للجوازات تُعمل على توفير كافة الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين أيضًا ومقرها بالرياض فيُمكنك من خلالها إصدار جواز سفر سعودي إلى جانب العديد من الخدمات الآخرى، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص الجوازات خلال تلك الفترة بالتفصيل.

هل تعمل الجوازات في العيد الاضحى 1443

نعم، الجوازات السعودية أعلنت عن استقبالها للمراجعين خلال العيد بدءً من يوم الأحد الموافق بالهجري 4/12/1443 وحتى الخميس 8/12/443 وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا وذلك القرار جاء لأهمية وضرورة عملها خلال فترة عيد الأضحى.

المديرية العامة للجوازات تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للحالات الطارئة.https://t.co/KqY2rYI1os pic.twitter.com/l6iGa5NpES — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) المديرية العامة للجوازات تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للحالات الطارئة.https://t.co/KqY2rYI1os pic.twitter.com/l6iGa5NpES — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) July 1, 2022

مواعيد عمل فروع الجوازات في العيد الاضحى

المديرية العامة للجوازات في السعودية تعمل على توفير جميع الخدمات المتهلقة بإصدار جواز السفر وغيرها وسوف يتم فتح فروعها خلال فترة العيد كما موضح بالجدوا التالي بالتفصيل:

طرق التواصل مع الجوازات السعودية

المديرية العامة وفرت طرق مختلفة للتواصل مع الجوازات في المملكة العربية السعودية لكي تُمكنهم من الاستفسار أو تقديم شكاوى أو غير ذلك، لذا لابد من اتباع الطرق التالية وهي:

يُمكنك التواصل عبر الرقم الساخن وهو 992 أو تواصل على (966114771100+/ 0114057000).

تواصل على رقم الفاكس وهو (966114778835+).

يُمكنك أيضًا التواصل عبر الحساب الرسمي سواء على الفيس بوك أو تويتر او انستقرام.

خدمات الجوازات في إجازة عيد الأضحى

المديرية العامة للجوازات أعلنت عن الخدمات التي ستقدمها خلال إجازة عيد الأضحى وهي ستكون للحالات الطارئة فقط، وسيتم ذلك الأمر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ولكنها ستعمل على حل كافة المشاكل سواء كانت متعلقة بالمواطنين أو المقيمين، ولكنها أشارت إلى ضرورة الحصول على موعد عبر منصة أبشر أولاً لكي يتمكن الأشخاص من الحصول على خدمتهم دون عائق.

خطوات حجز موعد الجوازات السعودية

يُمكنك حجز موعد في الجوازات وذلك عن طريق الآتي: