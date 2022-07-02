نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هنا” تحديث وتنشيط بطاقة دعم الوقود “نفط” عمان nss.gov.om في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على كل ما يتعلق بدعم الوقود، حيث يبحث الموانين في سلطنة عمان عن كل ما يتعلق بخصوص دعم الوقود الذي يقدمه نظام الدعم الوطني في عمان، وسنتعرف معكم في هذا المقال على طريقة تحديث وتنشيط بطاقة دعم الوقود، وهذا بالخطوات الصحيحة، حتى لا يضيع عليك الدعم، وخاصة الذي يحتاجه المواطنين بعد أزمة ارتفاع أسعار الوقود التي يواجهها الجميع في أنحاء العالم، والتي كان آخر ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات، وسنتابع معكم رابط النظام الذي توفره الحكومة لكم.

بطاقة دعم الوقود

وتقوم سلطنة عمان بالاهتمام بالمواطنين اهتماما شديدا، وخاصة من المستحقين، وتوفر للمستحقين منهم التقديم على دعم الوقود الذي تقدمه الدولة لهم، حيث يتم توفير لهم المشتقات النفطية بأسعار مدعومة ومخفضة، وهو ما يعتبر شيئا ممتازا بالمناسبة، وخاصة في وسط الأزمة التي يواجهها الجميع في العالم حاليا، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لأسعار البنزين.

ويبلغ عدد المسجلين حتى لحظة كتابة المقال في نظام الدعم الوطني 596032 مواطن، وهذا حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني، ويتم تقديم دعم الوقود ودعم الكهرباء والمياه.

شروط تسجيل بطاقة دعم الوقود

وقد تم الإعلان في الموقع عن الشروط التي تم وضعها حتى يتم قبولك، وهذه الشروط كما يلي:

الدعم يشمل المواطنيين العمانيين.

عمر المتقدمين يجب ألا يقل عن 18 عاما.

امتلاك سيارة أو قارب سيد للمتقدم.

عدم تجاوز الدخل الشهر للمتقدم 950 ريال سعودي.

مع العلم أن الوقود المدعوم هو بنزين 91.

والدعم بالنسبة لبنزين 91 يكون ب 180 بيسة لكل لتر، مع العلم أنه بدون دعم سعره 229 بيسة، وللمواطن 400 لتر كحد أقصى كل شهر مدعومة.

تحديث بيانات دعم الوقود النفط

وفي حالة تغيير سيارتك، او تغيير أي بيان من البيانات الخاصة بك، يجب عليك عمل تحديث لها، وهذا حتى لا يتم إيقاف الدعم الخاص بك، وهذا بالطبع لا يتمناه أي أحد على الإطلاق، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: