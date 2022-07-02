epedu.gov.iq الان استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم جميع الاقسام برقم الامتحاني

الان استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم ونتائجنا جميع الاقسام برقم الامتحاني الان نقدمها أمام حضراتكم بعد الانتهاء بشكل مؤخرا على استقبال طلبات الطلاب على القبول الموازي ليبدأ على الفور مؤشرات البحث على جوجل بحثاً عن موقع وزارة التربية والتعليم العراقي لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بشكل الكتروني نقدمه الآن أمام حضراتكم بشكل الكتروني ومبسط

استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021

نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة مؤخرة احتلت أعلى معدل من البحث على جوجل حيث نحو 22 ألف طالب وطالبة حيث قد تم الإعلان عن قبولهم بالالتحاق على الجامعات العراقية ليتم الإشارة على تفعيل امكانية الاستعلام الكترونية عن نتائج القبول الموازي وذلك فى جميع المحافظات العراقية على شكل نعرضه الآن ونستعرضه أمام جميع الطلاب والطالبات على شكل يساعد جميع الطلاب والطالبات على الحصول على تلك النتائج اون لاين بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني بمنتهي البساطة بعد الانتهاء من تحديد معدلات القبول الموازي والشروط ومصاريف الجامعات العراقية، لذا نستعرض الان ونقدم أمام حضراتكم طريقة الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج اون لاين

خطوات استخراج نتائج نتائج القبول الموازي 2022

الان نعرض امام حضراتكم طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فى البداية على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من داخل ايقونة خدمة نتائج الطلاب

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تدوين اسم الطالب بالايقونة المخصصة رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوه

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ كلية طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ كلية طب القادسية : 98.33

١١_ كلية طب الانبار : 98.17

١٢_ كلية طب العراقية : 98.3

١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33

١٥_ كلية طب ديالى : 98.50

١٦_ كلية طب كربلاء : 98.35

١٧_ كلية طب ذي قار : 98.67

١٨_ كلية طب كركوك : 98.50

١٩_ كلية طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.

مصاريف الجامعات العراقية