أبو الغيط: تضامن عربى مع لبنان وتطرقنا لتداعيات الحرب

جدة - نرمين السيد - وأكد أبو الغيط على تضامن عربى مع لبنان ودعمه، مضيفًا أن الاجتماع التشاورى ناقش التحضيرات للقمة العربية المقبلة، وناقش تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية عى الدول العربية.
كما أشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن الاجتماع التشاورى ناقش العديد من الملفات، على رأسها الأمن الغذائى العربى.
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