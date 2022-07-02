«بنك أوف أمريكا» يحذر من صدمة ركود اقتصادى تضرب أسواق العالم

جدة - نرمين السيد - حذر ميشيل هارتنيت، كبير مخططى الاستثمار فى مجموعة "بنك أوف أمريكا كورب" المصرفية الأمريكية، من صدمة ركود بدأت تهدد أسواق المال العالمية بعدما سجل مؤشر "إس آند بى" 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية أسوأ أداء نصف سنوى له منذ أكثر من 50 عامًا.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، جاء فى التقرير الذى أعده هارتنيت أنه "فى حين من المتوقع إقرار مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى زيادة كبيرة فى أسعار الفائدة، وتراجع توقعات التضخم، استمر مؤشر بول آند بير لبنك أوف أمريكا لقياس ثقة المتعاملين فى أسواق المال عند أقل مستوياته للأسبوع الثالث على التوالى".

وقال بنك أوف أمريكا إن أسواق الأسهم والسندات تعانى من خروج الأموال خلال الأسبوع الحالى، فى ظل مخاوف المستثمرين من احتمال انكماش الاقتصاد العالمى، مع ارتفاع معدل التضخم وتشديد السياسات النقدية.

وأشار إلى أن حوالى 5.8 مليار دولار خرجت من صناديق الاستثمار فى الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهى يوم 29 يونيو الماضى، فى حين دخل إلى سوق الأوراق المالية الأمريكية تدفقات قليلة بقيمة 500 مليون دولار.

وتتراجع أسواق الأسهم حاليًا فى ظل اتجاه المستثمرين نحو التخلص من الأصول ذات المخاطر، خوفا من ركود اقتصادى وشيك، حيث ما زال التضخم مرتفعا، رغم تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية.

وبحسب بيانات بلومبرج التى تعود إلى 1990، سجلت الأسهم والسندات فى العالم تراجعًا قياسيًا، حيث فقد مؤشر إس آند بى 500 بمفرده أكثر من 8 تريليونات دولار من قيمته، وهو أسوأ أداء له منذ أكثر من نصف قرن.