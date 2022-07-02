اشتية يطالب المجتمع الدولى بتحقيق فى وفاة أسيرة فلسطينية بسجون الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صدر عن مكتبه، حمل اشتيه سلطات الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسيرة سعدية فرج الله، 68 عاما، مطالبًا لجان حقوق الإنسان الدولية بفتح تحقيق فى ظروف وفاتها.

كما دعا رئيس الوزراء الفلسطينى إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جميع الأسيرات والأسرى فى سجون إسرائيل، وخاصة المرضى منهم والأطفال.

وكان نادى الأسير الفلسطينى أعلن فى وقت سابق من اليوم السبت، وفاة الأسيرة فرج الله، من بلدة إذنا غرب الخليل، حيث وافتها المنية فى سجن "الدامون" الإسرائيلى.

وأشار البيان إلى أن الأسيرة فرج الله هى أكبر الأسيرات سنًا فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، موضحًا أنه جرى اعتقالها وسط مدينة الخليل فى شهر ديسمبر عام 2021، وهى أم لثمانية أبناء، ولم يصدر بحق الأسيرة المتوفية حكما، فيما وجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية بحقها تهمة محاولة تنفيذ عملية طعن ضد أحد الجنود.

ومازالت إسرائيل تعتقل 29 فلسطينية، يقبعن فى سجن "الدامون"، من بينهن اثنتان رهن الاعتقال الإدارى وأسيرة قاصر.