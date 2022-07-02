انشطار سفينة لنصفين في هونج كونج

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 03:28 مساءً - رصد مقطع فيديو مشهد مرعب في عرض البحر، حيث حطمت عاصفة استوائية هوجاء سفينة، وشطرتها إلى نصفين، مما أدى لاختفاء 20 شخص من طاقمها، قبالة سواحل هونج كونج.

وأعلنت السلطات أن طاقم سفينة كامل يضم أكثر من 20 فردا فُقد، بعد أن شُطرت السفينة إلى نصفين في المياه المقابلة لسواحل هونج كونج مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا.

كما أعلنت خدمة الطيران التابعة للحكومة إنقاذ 3 من أفراد طاقم السفينة التي كان على متنها 30 شخصا.

وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة.

وذكرت أن بعض أفراد الطاقم غادروا السفينة وأن الظروف الجوية القاسية تعرقل جهود الإنقاذ.

ومر تشابا بمحاذاة المركز المالي العالمي في هونج كونج، وتسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وعرقل وسائل النقل العام بالمدينة كما أجبر العديد من الشركات على الإغلاق.

وخفضت هيئة الأرصاد الجوية في هونج كونج مستوى التحذير من العاصفة إلى الثالث بعد ظهر السبت، إذ من المتوقع أن تصل العاصفة تشابا إلى اليابسة بالقرب من تشانجيانج في إقليم قوانجدونج الصيني.