الإضرابات تفاقم اضطرابات حركة السفر فى مطار شارل ديجول

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، طالب مسؤولو شركات الطيران الفرنسية بإلغاء 20% من الرحلات الجوية بين الساعة السابعة صباحًا والثانية عصرًا، اليوم، فى مطار شارل ديجول، وذلك بعدما خفضتها بنسبة 17% أمس الجمعة، خلال هذه الساعات.

فيما انسحبت نقابات العمال من المشهد بعدما فشلت فى التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور مع شركة "إيربورتس دو باريس" المشغلة للمطار، وبذلك أصبحت باريس أحدث نقطة اختناق فى شبكات السفر الأوروبية بسبب الإضرابات وإلغاء الرحلات الجوية، حيث تواجه القارة العجوز اضطرابات فى الربيع والصيف العام الجارى.

وبحسب "بلومبرج"، يأتى تصاعد اضطرابات السفر فى فرنسا فى أعقاب اضطرابات فى مدن أوروبية رئيسية أخرى طوال الأسابيع الماضية، على رأسها لندن وأمستردام وفرانكفورت، جراء نقص العمالة والإضرابات العمالية.