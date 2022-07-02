رئيس النواب اللبنانى يلتقى وفدا من وزراء الخارجية العرب بحضور أبو الغيط

جدة - نرمين السيد - التقى رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه برى، بوفد من المشاركين فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب الذى عقد اليوم فى لبنان، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.





وخلال اللقاء الذى عقد بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة فى بيروت، رحب برى بوزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود المشاركين فى الاجتماع، معبرا عن سعادته باستضافة لبنان لهذا الحدث العربى المهم. وتطرق اللقاء إلى المشاورات التى تمت خلال الاجتماع الوزارى الذى اختتم أعماله قبل الزيارة التى قام بها الوزراء ورؤساء الوفود إلى عين التينة. وكان وفد وزراء الخارجية العرب قد التقى فى وقت سابق اليوم برئيس الجمهورية ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا.

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