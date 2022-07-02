الهلال الأحمر السعودى يجرى تمرينا لمواجهة الحوادث الجماعية فى الحج

جدة - نرمين السيد - أجرت هيئة الهلال الأحمر السعودى، اليوم السبت، تمرينًا بعنوان: "هلال حج" فى مسجد نمرة بمشعر عرفات، وذلك فى إطار استعداداتها للوقوف على جاهزية فرقها الإسعافية المشاركة فى موسم الحج لهذا العام، ومدى قدرتها على مواجهة الحوادث الجماعية.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، كان التمرين، الذى أقيم بمشاركة مركز طوارئ الحج بمنطقة مكة المكرمة، عبارة عن ورود بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر السعودى عن وقوع حادث تدافع فى مسجد نمرة نتيجة التماس كهربائى فى أحد المكيفات، أدى إلى نشوب حريق وانتشار دخان كثيف، مما أثار فزع المصلين.

ومن خلال التمرين تأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودى من جاهزية فرقها وقدرتها على تنفيذ عدة أهداف، منها الاستجابة للحدث وتطبيق الإدارة بالأهداف، ونقل قيادة الحدث وتصعيد الحالة الطارئة، وقراءة الوضع الراهن وإعطاء إيجاز صحيح، والتنسيق بين الجهات الحكومية الأخرى، وأخيرًا إنهاء الحدث وانسحاب الوحدات المشاركة بعد أداء مهامها على الوجه الأكمل.

وبحسب الوكالة، تحرص هيئة الهلال الأحمر السعودى على إقامة مثل هذه التمارين، لما لها من قدرة على اختبار الخطط وقياس جاهزية القطاعات لمواجهة الاحتمالات الطارئة، لافتة إلى أنه كلما كانت التمارين محاكية للواقع كلما كانت أفضل الطرق للاستعداد لمواجهة الاحتمالات التى قد تطرأ، إضافة إلى تعزيزها الجانب التدريبى العملى ورفع كفاءة أعضاء الفرق.