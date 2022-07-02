نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالاسم فقط” هنا نتائج الدبلومات الفنية 2022 emis.gov.eg على وزارة التعليم لجميع الشعب الصنايع والتجارة 3 و5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الدبلومات الفنية 2022 emis.gov.eg وزارة التعليم، من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجه الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2022 لجميع المحافظات خلال الدقائق الحالية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الشهادة الفنية جاهزة على الاعتماد وتم الانتهاء من جميع اعمال الكنترول وقائمة الطلاب والطالبات الاوائل في كل شعبة في نتيجة الدبلومات الفنية الصناعي والتجاري والزراعة والفندقي، كما أكدت أنه بمجرد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني emis.gov.eg بالاسم ورقم الجلوس.

نتائج الدبلومات الفنية 2022 emis.gov.eg وزارة التعليم

تعد نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني من أهم نتائج الدبلومات الفنية حيث يحلم كل طالب باستكمال مسيرته التعليمية والالتحاق بأحد الكليات والمعاهد المخصصة لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية لمختلف الشعب الصنايع والتجارة والزراعة والفندقي، ولهذا يهتم أغلب الطلاب بالحصول على اعلي الدرجات في نتائج الشهاده الفنية، وفي هذا السياق أكدت مصادر من وزارة التربية والتعليم أن نسب النجاح في نتائج الدبلومات الفنية 2022 لجميع المحافظات سوف تكون مرضية لأغلب الطلاب وخاصة نتائج دبلوم الصنايع 2022، كما أشارت إلى ارتفاع نسب النجاح في نتائج الدبلوم التجاري 2022 لنظام الخمس سنوات عن نظام الثلاث سنوات، وتجدر الإشارة إلى أنه بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني لجميع الشعب 830 الف طالب وطالبة بمختلف المحافظات، ولم تسجل أي شكاوي من جانب الطلاب حول مستوي الامتحانات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم

نعرض لطلابنا في الصف الثالث الثانوي الفني خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم emis.gov.eg:

افتح رابط بوابة نتائج التعليم الفني.

اختر نتائج الدبلومات الفنية.

حدد شعبتك التابع لها ( صنايع، تجارة، زراعه، فندقي).

اكتب رقم الجلوس.

اختر المحافظة التابع لها.

اضغط على عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني كتابة البيانات الخاصة بكم من الاسم ورقم الجلوس والشعبة والمحافظة وسنقوم بالرد بعرض درجات الطلاب فور اعتمادها.