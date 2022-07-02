نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” رابط نتائج الصف الثالث المتوسط العراق دور الأول 2022 epedu.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف الثالث المتوسط، مع أنتهاء الطلاب والطالبات بالعراق من أداء الأمتحانات الخاصة بهم يتقرب الجميع ظهور النتيجة الخاصة بهم سواء طلاب أو أولياء الأمور الجميع في انتظار ظهور النتيجة في المحافظات المختلفة داخل العراق من أجل الاطمئنان عن نتائج الخاصة بأولادهم.

حيث أعلنت موقع وزارة التربية العراقية أقتراب ظهور النتيجة بعد أقتراب الانتهاء من عمليات التصحيح حيث كشف بيان صادر من قبل الوزارة عن كيفية أستخراج النتيجة بسهولة ويسر وذلك من خلال المواقع التي أعلنت عنها من قبل وزارة التعليم العراقية.

نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2022

يتقرب طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بدولة العراق الشقيقة، ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط الأمر يحظي باهتمام شديد من قبل أولياء الأمور أيضا حيث الجميع بانتظار النتيجة ونسب النجاح لكل طالب.

حيث تم الإعلان من قبل الوزارة عن حالات كل محافظة من أعلان النتيجة كلأتي :

لمحافظات الحالة تنزيل دهوك تحت الانتظار قريبا.

اربيل تحت الانتظار قريبا.

سليمانية تحت الانتظار قريبا.

كركوك تحت الانتظار قريبا.

ديالى تحت الانتظار قريبا.

صلاح الدين تحت الانتظار قريبا.

نينوى تحت الانتظار قريبا الرصافة.

الاولى تحت الانتظار قريبا.

الرصافة الثانية تحت الانتظار قريبا.

الرصافة الثالثة تحت الانتظار قريبا.

وكذلك كل من (بغداد , كركوك , ديالى , البصرة , النجف , كربلاء , الأنبار , المثنى , صلاح الدين , واسط , بابل , ذي قار , نينوى , ميسان , اربيل , سليمانية , دهوك).

رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم بالعراق، عن كيفية الحصول علي نتيجة الثالث المتوسط العراقي حيث يمكن الوصل إلي النتيجة عبر موقع mlazemna أو منصة الطالب العراقي حيث أعلن الموقع عن أنتهاء عمليات التصحيح بنسبة 92 في المئة وذلك لأغلب المواد وأما عن النتيجة فقد أعلن أيضا عن أكتمالها بنسبة 80 في المئة وأن جميع النتائج سوف تتاح بصيغة PDF.

ليس عليك سوي الدخول إلي الموقع و تسجيل الدخول ثم أكمال جميع البيانات المطلوبة سواء من الطلبة أو الطالبات مثل الاسم بالكامل وأسم المدرسة الخاصة بهم وغيرها من بيانات، وبعد ذلك أدخال الكود الخاص بكل طالب والضغط علي كلمة أستعلام للحصول علي النتيجة.

مع خالص الأمنيات لطلبة وطالبات الصف الثالث المتوسط بالعراق بالتوفيق والنجاح دائما.