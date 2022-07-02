نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم moed.gov.sy وزارة التربية السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا نستعرضها لطلابنا عبر بوابة التربية السورية moed.gov.sy حيث أن طلاب البكالوريا في سوريا في حالة انتظار وترقب لمعرفة نتائج البكالوريا 2021 حسب الاسم moed.gov.sy وكذلك أولياء الأمور، وهذا لأن ظهور النتيجة هو من يحدد مصير الطلاب في الحياة العملية في المستقبل وسوف يتمكنوا من معرفة الجامعة المناسبة للمجموع الخاص بهم، وتم الإعلان عن موعد ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم في سوريا من خلال رابط النتائج الامتحانية moed.gov.sy وفيما يلي سوف نذكر طريقة معرفة نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم الثلاثي بالتفصيل.

نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم

بعد انتهاء الطلاب من امتحانات البكالوريا، فإنهم يترقبون موعود ظهور نتائج البكالوريا حسب الاسم moed.gov.sy وفيما يلي سوف نذكر لكم خطوات معرفتها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم moed.gov.sy 2021 باستخدام الاسم.

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy ومتابعة الخطوات.

الدخول على تبويب نتائج الامتحانات.

تحديد الصف الدراسي الذي يدرس به الطالب، ثم يحدد المحافظة التي أدى بها الامتحانات.

كتابة الاسم في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على بحث أو كلمة إظهار النتيجة، يتم الانتظار حتى يتم تحميل النتيجة وسوف تظهر لك.

معرفة نتائج البكالوريا في سوريا باستخدام رقم الاكتتاب

بعد أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات فإنهم ينتظروا موعد إصدار الشهادة، ويمكن للطلاب معرفة نتائج البكالوريا 2021 حسب رقم الاكتتاب moed.gov.sy فور ظهورها على الإنترنت على موقع وزارة التربية السورية وذلك بواسطة استخدام رقم اكتتاب الطالب، وفيما يلي سوف نعرض لكم الخطوات.

أولا قم بالبحث عن موقع وزارة التربية السورية والمتابعة.

ثم قم بالضغط عليه، واختار نتائج الامتحانات عام 2022.

حدد الصف الموجود به الطالب، قم يحدد المحافظة التابع لها.

يتم كتابة اسم الطالب ثلاثي، ثم يسجل رقم الاكتتاب الخاص به في الخانة المخصصة له.

يتم الضغط على إظهار النتيجة.

انتظر حتى تظهر النتيجة ويمكنك تصويرها والاحتفاظ بها.

موعد ظهور نتائج البكالوريا سوريا 2022

ذكرت عدة منصات إلكترونية ومواقع رسمية تابعة لوزارة التربية في سوريا عن استمرار تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد ظهور النتيجة خلال الشهر الجاري يوليو وبالتحديد قبل الموافق 7 يوليو ويمكن للطلاب والطالبات الحصول على النتيجة بواسطة زياره موقع وزارة التربية السورية بالتفصيل.

ذكرنا لكم طريقة الحصول على نتائج البكالوريا سوريا 2022 بواسطه استخدام الاسم فقط، كما ذكرنا أيضا طريقة الحصول عليها باستخدام رقم اكتتاب الطالب، وعرضنا الموعد المتوقع لظهور النتيجة.