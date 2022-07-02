نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبروك النجاح اعرف نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني نتائج الدبلوم الصنايع والتجارة 3و 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، جاري اعتماد نتائج دبلومات الصنايع والتجارة والزراعة وجميع الشعب، حيث انتهت مراكز التصحيح من جميع اعمال الكنترول الخاصة ب نتيجة الشهادة الثانوية الفنية 2022 وجاري عرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كما أكدت الوزارة أن نتيجة الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس 2022 سوف تكون متاحة عبر بوابة نتائج التعليم الفني بمجرد اعتمادها، مؤكده أن النتائج سوف تحظى على قبول اغلب الطلاب بمختلف الشعب، وصرحت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن نتائج الدبلومات سوف تسجل نسبة أعلي من العام الماضي وخاصة في نتيجة دبلوم الصنايع ونتيجة دبلوم التجارة 2022.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الدبلومات الفنية جاري رفعها على مكتب سيادة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حيث أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترول بجميع التخصصات، ولهذا نترقب مع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني ظهور نتيجه الدبلوم التجاري والصناعي والفندقية والزراعة في أي لحظه بداية من الوقت الحالي، ويتمني موقع ثقفني النجاح والتوفيق لجميع طلابنا في نتائج الشهاده الفنية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

خاض أكثر من 830 الف طالب وطالبة امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لجميع المحافظات بمختلف الشعب الصناعي والتجاري والزراعة والفندقي لنظام الثلاث والخمس سنوات، وعلى الفور تم البدء في أعمال التصحيح داخل مراكز الكنترول المنتشرة في جميع المحافظات ليلا ونهار لسرعه الانتهاء من تصحيح نتائج الدبلومات، كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم الالتزام بالدقة خلال أعمال التصحيح وحصول كل طالب وطالبة على درجاته المستحقة، كما أكدت أنه في حال شعور أي طالب بالظلم في نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بأي مادة التوجه إلي مراكز التظلم وتقديم طلب تظلم على المادة وسداد الرسوم المقررة وقيمتها 100 جنية للمادة الواحده، مشيرة إلى أن تقديم التظلمات سوف يكون لمده 15 يوم من اليوم التالي لاعتماد نتائج الدبلومات الفنية في جميع المحافظات.

نتائج الدبلومات الفنية 2022 عبر بوابة التعليم الفني

يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني إتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الفني من خلال التالي :

فتح رابط بوابة نتائج التعليم الفني.

اختر نتائج الدبلومات.

حدد الشعبة التابع لها.

ادخل رقم جلوس الطالب.

سجل اسمك رباعي.

انقر على زر عرض النتيجة.

كما يمكن للطلاب والطالبات كتابة تعليق أسفل الخبر يتضمن البيانات من المحافظة والشعبة التابع لها الطالب ورقم الجلوس وسنقوم بالرد على التعليقات فور اعتماد النتيجة.