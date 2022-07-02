نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 “صنايع، تجارة، زراعة” خلال موقع الوزارة الرسمي للنتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022، من قبل وزارة التربية التعليم والتعليم الفني المصرية بقيادة وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، حيث تهم نتيجة الدبلومات الآلاف من الطلاب والطالبات، إذ تحدد مصير الطلاب الذين فضلوا الابتعاد عن الثانوية العامة والأزهرية، والتخصص في أحد المجالات الفنية، من واقع رؤيتهم بأنها تؤمن لهم مستقبلا أفضل، وفي التقرير التالي نرصد لكم أهم التفاصيل.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

شهدت محركات البحث منذ صباح اليوم بحثا مكثفا عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، وخاصة المواقع التي خصصتها الوزارة لإعلان النتيجة، وذلك منذ أن تم التصريح من قبل أحد المصادر القريبة من وزارة التعليم عن اقتراب موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفتية، وعليه فقد اشتكى عدد من الطلاب من عدم قدرتهم على الدخول إلى المواقع المخصصة لإظهار النتائج، وفي السياق ذاته أكدت المصادر في تصريحات رسمية لوسائل الإعلام، أنه تم الانتهاء من تصحيح اوراق الامتحانات و تجميع ورصد درجات الطلاب كما تم تحديد الأوائل في كل شعبة، وأضافت المصادر أن النتيجة جاهزة الآن للاعتماد من قبل سيادة الوزير ومن ثم اعلانها مباشرة، ومن المقرر أن تظهر خلال ساعات قليلة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم كما ذكرنا.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

تم تفعيل رابط خاص للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، ليتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم، بمجرد اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022، هذا وقد أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني أن النتائج جاءت جيدة ومطمئنة للجميع، كما أعلن عن موعد امتحان الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية لمن لم يحالفهم الحظ، موضحا أنها من المقرر أن تبدأ يوم 30 يوليو/ تموز المقبل.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 باتباع الخطوات التالية:

فتح رابط نتيجة الدبلومات الفنية .

. الضغط على الاستعلام عن النتيجة.

اختيار الشعبة الاي ينتمي اليها الطالب (زراعي- تجاري ــ فندقي- صناعي).

تحديد محل الإقامة.

إضافة المعلومات الخاصةبالمدرسة والإدارة التعليمية.

إدخال أرقام الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

أظهرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الآونة الزمنية الاخيرة نتيجة الدبومات الفنية الخاصة بنهاية العام الدراسي الجاري 2022، ومنذ ذلك الحين وجيع طلاب الدبلومات الفنية المختلفة يتسائلون عن تفاصيل الاطلاع على النتائج الخاصة بهم الكترونياً، حيث وفرت الوزارة النتائج خلال موقعنا الرسمي للنتائج ليتمكن الطلاب من التعرف على النتائج بكل سهولة عن طريق رقم الجلوس.