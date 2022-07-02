روسيا: تدمير 5 مواقع قيادية أوكرانية فى ومستودعات ذخيرة فى زابوروجيا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الجيش حرر قرية زولوتاريفكا، ولم يتبق سوى تحرير قرية بيلوجوروفكا التى تبعد ستة كيلوميترات عن مدينة ليسيتشانسك المحاصرة، لافتة إلى أنه "خلال الأيام الثلاثة الماضية، تمت السيطرة على مصفاة النفط فى ليسيتشانسك ومنجم ماتروسكايا ومصنع الجيلاتين وقرية توبوليفكا".

وأعلن فيتالى كيسيلوف، مساعد وزير الداخلية فى إقليم لوجانسك، أن أكثر من ألفى مقاتل من النازيين وقوات كييف والمرتزقة الأجانب محاصرون فى مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل لهم فى لوجانسك.