العالم اليوم - "مشهد مرعب" لسفينة في عرض البحر.. فيديو يوضح المأساة

انتم الان تتابعون خبر "مشهد مرعب" لسفينة في عرض البحر.. فيديو يوضح المأساة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 يوليو 2022 01:18 مساءً - في مشهد مرعب، حطمت عاصفة استوائية هوجاء، سفينة في عرض البحر، وشطرتها إلى نصفين، مما أدى لاختفاء 20 شخص من طاقمها، قبالة هونغ كونغ.

وقالت السلطات إن طاقم سفينة كامل يضم أكثر من 20 فردا فقد، بعد أن شُطرت السفينة إلى نصفين في المياه المقابلة لهونغ كونغ مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا.

وأعلنت خدمة الطيران التابعة للحكومة إنقاذ 3 من أفراد طاقم السفينة التي كان على متنها 30 شخصا، وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة.

وذكرت أن بعض أفراد الطاقم غادروا السفينة وأن الظروف الجوية القاسية تعرقل جهود الإنقاذ.

ومر تشابا بمحاذاة المركز المالي العالمي، وتسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وعرقل وسائل النقل العام بالمدينة كما أجبر العديد من الشركات على الإغلاق.

وخفضت هيئة الأرصاد الجوية في هونغ كونغ مستوى التحذير من العاصفة إلى الثالث بعد ظهر السبت، إذ من المتوقع أن تصل العاصفة تشابا إلى اليابسة بالقرب من تشانغيانغ في إقليم قوانغدونغ الصيني.