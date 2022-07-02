فرنسا تتجاوز 125 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، عن تسجيل 125 ألفًا و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى فرنسا، و52 وفاة جراء الإصابة بالوباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبذلك، ترتفع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى فرنسا إلى 31 مليونا و410 آلاف و383، والوفيات إلى 150 ألفا و624 حالة. كما أظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم تلقيح 148 مليونا و63 ألفا و245 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد فى فرنسا حتى الآن.

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