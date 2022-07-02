ألمانيا تتوقع بدء تشغيل محطات للغاز بحلول العام المقبل

جدة - نرمين السيد - توقع وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك، اليوم السبت، بدء تشغيل أول محطتين مؤقتتين للغاز الطبيعى المسال فى مدينتى "فيلهلمسهافن وبرونسبوتل"، بحلول مطلع العام المقبل.





وفى تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، قال هابيك إن الحكومة الألمانية استأجرت 4 محطات عائمة للغاز المسال، موضحًا أن "هناك سفينتان متاحتان بالفعل هذا العام، وسيجرى استخدامهما فى فيلهلمسهافن وبرونسبوتل مطلع العام المقبل". وأوضح وزير الاقتصاد الألمانى، أنه لأجل ذلك وزارته تتعاون على نحو وثيق مع الولايات الألمانية، قائلاً: "الجميع يدعمون الأمر، لأنه يتعين علينا فى النهاية أن إنجازه بوتيرة لم تحدث من قبل فى ألمانيا". وتسعى ألمانيا من خلال المحطات العائمة للغاز الطبيعى المسال، لتعزيز إمدادات الغاز غير الروسية.

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