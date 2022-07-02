نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الإقامة الحرة في الإمارات وكيفية الحصول عليها واهم التعديلات في المقال التالي
أسعار الإقامة الحرة في الإمارات التي تشغل تفكير الكثير من الأشخاص الذين يريدون السفر سواء للعمل هناك أو للسياحة أو غير ذلك، وتوجد العديد من الدول العربية التي تستقطب إليها العديد من الأفراد من أجل العمل، وتأتي دولة الإمارات العربية في مقدمة هذه الدول، حيث يأتي إليها الأفراد من مختلف دول العالم للبحث عن وظيفة مناسبة، حيث تتمتع باحتوائها على العديد من المهن المناسبة لكافة التخصصات والمؤهلات، كما أنها تمنح المقيمين بها امتيازات عديدة لا يمكن الحصول عليها في دولة أخرى، ومنها الإقامة الحرة داخل البلاد لمدة تصل إلى 10 سنوات، وهذه الإقامة كما أنها تمنح صاحبها بعض الامتيازات التي يبحث عنها، فهي أيضا تمنح الدولة امتيازات عديدة، والتعرف على أسعار الإقامة الحرة في الإمارات وطريقة الحصول عليها تابعوا معنا.
أسعار الإقامة الحرة في الإمارات
الحصول على الإقامة الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة من الأشياء الهامة التي يبحث عنها الأفراد من مختلف الجنسيات، حيث أن لها مميزات عدة، أهمها: أنها تفتح المجال أمام صاحبها في العمل في مختلف التخصصات وعدم الالتزام بتخصص معين، وتختلف أسعار الإقامة في الإمارات باختلاف مدة هذه الإقامة وكذلك الجهة التي ستحصل منها على الإقامة، حيث أن سعر تأشيرة الإقامة الحرة لمدة تتراوح ما بين 6 شهور إلى عام يصل إلى 1300 دولار، أي 4000 درهم إماراتي.
كيفية الحصول على إقامة حرة في الإمارات
توجد طرق عديدة يمكن بها الحصول على إقامة حرة داخل الإمارات، ولكن يجب عليك الحرص الجيد في الحصول عليها حتى لا تتعرض للنصب والاحتيال، ومن أهم هذه الطرق: مكاتب الهجرة، السماسرة المنتشرين في الدولة، أحد المقربين المتواجدين في الشارقة أو دبي، أحد الوسطاء الذين يقومون ببيع التأشيرة بمقابل مادي، و للتأكد من عدم تعرضك للنصب والاحتيال يجب أن تكون الوظيفة التي سيعمل بها صاحب التأشيرة مرفق بها خطاب من قبل وزارة التنمية والموارد البشرية.
تعديلات بشأن الإقامة الحرة في الإمارات
صدرت عدة تعديلات بشأن الإقامة الحرة في الإمارات، أهمها:
- تغيير النظام المصرفي القائم بنظام تأميني ذو أسعار أقل من النظام السابق.
- إمكانية إصدار تأشيرة لمدة 6 شهور على الأكثر للراغبين في البحث عن وظيفة.
- إمكانية تجديد الإقامة للمقيم دون الحاجة إلى الخروج من البلاد والعودة مرة أخرى.
- يمكن للأطباء وأصحاب المهن الهندسية الحصول على إقامة لمدة 10 سنوات.
- توجد تأشيرات للطلاب المتميزين لمدة تصل إلى 5 سنوات.
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