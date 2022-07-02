موعد أجازة عيد الأضحى المبارك 2022 في الإمارات لجميع القطاعات

بمجرد سماع تكبيرات عيد الأضحى المبارك فقد تغمرنا سعادة وبهجة كبيرة، فمن المتعارف عليه أن عيد الأضحى من أهم الشعائر الإسلامية التي ينتظرها جميع المسلمين في كل بقاع الأرض، ويبدأ الشعور بفرحة العيد بدايتًا من شهر ذي الحجة الذي يبدأ من خلاله تجهيزات موسم الحج وتكبيرات ومناسك الحج ويستعد جميع المسلمين لاستقبال يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى، والآن سوف نتعرف على موعد أجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام في دولة الإمارات العربية تابعة معنا المقال لمعرفة التفاصيل.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في الإمارات

يأتي عيد الأضحى المبارك في يوم محدد وثابت لجميع البلاد، وذلك لأنه محدد بموسم الحج ولذلك تكون وقفة عيد الأضحى المبارك هي يوم عرفة الموافق يوم 9 من شهر ذي الحجة وعلى هذا الأساس يكون أول أيام عيد الأضحى هو يوم 10 من ذي الحجة في جميع البلاد ومن بينهم الإمارات العربية، وسوف ينتهي عيد الأضحى المبارك حسب ماهو محدد يوم 13 من شهر ذي الحجة، أما بالشهور الميلادية فقد يبدأ أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو، وينتهي يوم 12 من هذا الشهر.

إجازة عيد الأضحى المبارك في الإمارات 2022

قد يزداد البحث خلال هذه الأيام عن معرفة موعد بداية الإجازة الرسمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك لعام 2022 في الإمارات، وذلك حتى يستعد جميع المسلمين بالاحتفال بعيد الأضحى وتجهيز المراسم الخاصة به، لذلك في النهاية قد أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات أن الإجازة الرسمية للقطاع الحكومي تبدأ بشكل رسمي من يوم الجمعة الموافق 8 من شهر يوليو 2022، وسوف تنتهي يوم 11 من هذا الشهر على أن يكون استئناف العمل بشكل رسمي يوم 12 من يوليو 2022.