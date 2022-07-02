رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية

أصبح أولياء الأمور في حالة من الترقب الشديد لإعلان نتائج الصف الثالث المتوسط بالولايات العراقية للعام الدراسي 2022 وخاصة في ظل انتشار الكثير من المواقع الالكترونية الخاطئة التي تنشر أخبار كاذبة عن اعلان النتيجة، ولهذا نوهت وزارة التربية والتعليم بالولايات العراقية أنه يجب الحذر من مثل هذه المواقع والحصول على نتيجة الطلاب من خلال موقع الوزارة الرسمي الذي سوف تقوم وزارة التربية والتعليم العراق بالإعلان عن النتيجة من خلاله وذلك عن طريق ادخال اسم الطالب رباعيا وتسجيل الرقم الامتحاني الخاص به.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

هناك الكثير من الشائعات التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية الخاطئة والتي تفيد بأنه سوف يتم تأخير إعلان النتائج على مستوى كافة مدن ومحافظات العراق.

ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالتنبيه على أولياء الأمور والطلاب بعدم الانصياع وراء هذه المنشورات الخاطئة، كما أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فور الانتهاء من تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات واعتمادها.

وهذا كله سوف يتم في غضون ساعات قليلة حيث تم الانتهاء بالفعل من تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات ولا يبقى سوى اعتماد النتيجة وسوف يتم عرض النتيجة وجعلها متاحة للجميع على موقع الوزارة الرسمي ولهذا لا داعي للقلق والتوتر.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط دور أول بالولايات العراقية

تصدرت أخبار نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق محرك البحث جوجل ولهذا سوف نعرض الطريقة الصحيحة للحصول على النتيجة بخطوات سهلة وغير معقدة والتي يمكننا توضيحها على النحو التالي: