بوابة التعليم الفني 2022 نتيجة الدبلومات الفنية جميع المحافظات emis.gov.eg

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية جميع المحافظات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن الطلاب المصريين سيحددون موعدًا بنتائج الدبلوم الفني 2022 في الأيام الأولى من الأسبوع المقبل، من خلال بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتائج الدبلوم في مصر fany emis gov، من خلال هذه المقالة سنشرح لك جميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

نتيجة الدبلومات الفنية جميع المحافظات

لا يزال الموعد الرسمي لإعلان نتائج الدبلوم الفني 2022 بعيدًا بساعات، متوقعًا قبل عيد الأضحى في مطلع (يوليو)، يمكن الاستعلام عن نتائج الدبلوم بالخطوات التالية:

الوصول إلى بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg

ثم انقر فوق الزر للاستعلام عن نتائج الدبلوم الفني

يختار الطالب القطاع الذي ينتمي إليه أم الصناعة أم الزراعة أم الضيافة أم الأعمال

يحدد المقاطعة التي يدرس فيها، ثم يكتب بيانات إدارة المدرسة والتعليم

يكتب تفاصيله الشخصية ورقم الجلوس، ثم ينقر على زر للبحث عن النتائج.

أخيرًا، ستظهر تقديرات الطالب مع التقديرات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم

سيتم الإعلان عن نتائج الترم الأول من الدبلومات الفنية لعام 2022 في مؤتمر صحفي في اليوم الرسمي لإعلان النتائج لجميع المواد في جميع المحافظات.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022

ومن المقرر أن تتم الاعلان على النتائج من قبل وزير التربية والتعليم في الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، وسيتم نشرها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع المواد الفنية سواء: “الزراعي – التجاري- الضيافة – الصناعة “الثلاث والخمس سنوات.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي برقم الجلوس

يتوق مئات الآلاف من طلاب الدبلوم الفني للحصول على نتائج امتحان 2022، ومن المتوقع أن يكون أدائهم، الذي اكتمل في يونيو من العام الماضي، في الأسبوع الأول من يوليو.

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية

الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الوصول إلى رابط بوابة مركز المعلومات من خلال الدبلوم، يمكن أيضًا الوصول إلى بوابة الأعمال الخاصة بامتحان الدبلوم التقني مباشرةً، ويمكن أيضًا الوصول إلى رابط نتائج الدبلوم التقني مباشرةً.

يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائج الصف الثالث من الأعمال ، والخطوات المحددة هي كما يلي: